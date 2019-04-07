Son Dakika Haberleri: Gaziantep Kaza Sonrası Silah Çeken Adamı, Kızı İkna Etti

Gaziantep Kaza Sonrası Silah Çeken Adamı, Kızı İkna Etti

45 dakika önce

Kaza sonrası silah çeken adamı, kızı ikna ettiGaziantep'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.

Kaza sonrası silah çeken adamı, kızı ikna etti

Gaziantep'te, meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan tartışma sırasında tabanca çeken kişiyi, yanındaki kızı ikna etti.

Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kaza yaptı. Hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada kazaya karışan kadın sürücüsünün babası olduğu iddia edilen kişi, belindeki tabancayı çekti. Kadın sürücü, öfkeli babasını güçlükle sakinleştirdi.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:21 Kaynak: DHA

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