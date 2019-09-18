Son Dakika Haberleri: Gaziantep kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı

51 dakika önce

Kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandıGaziantep'te vatandaşların cep telefonlarını çalan E.K. isimli kadın ile kendisini polis olarak tanıtarak ona yardım eden M.K. polis operasyonu ile yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te vatandaşların cep telefonlarını çalan E.K. isimli kadın ile kendisini polis olarak tanıtarak ona yardım eden M.K. polis operasyonu ile yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kendisini polis olarak tanıtan bir kişi ile yanındaki kadınını vatandaşların cep telefonlarını konuşmak bahanesi ile çaldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde inceledikleri güvenlik kamarası kayıtlarından şüphelilerin M.K. ile E.K. olduğunu belirledi. Polis düzenlediği operasyon ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.K.?nın 10 farklı suçtan arandığı, ayrıca 11 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 11 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gaziantep kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten sattıkları tüfekleri, otomotiv parçası olarak kargolayan şebekeye polis baskını
Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:31:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]