Gaziantep Kent Arşivi Açıldı

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Yanal: "Fenerbahçe Şeklen Burada, Ruhen Burada Olamaz"

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi