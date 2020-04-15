Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da hükümlülerin tahliyesine başlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya'da hükümlülerin çıkışı başlandı.

Gaziantep Merkez ile Şehitkamil Açık Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki yaklaşık 1531 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevlerinden çıkıyor.

Görevliler, çıkış sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Kilis

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu çevresinde de polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu.

Dezenfekte işlemlerinin ardından bölgeye sevk edilen otobüslere bindirilen hükümlüler, otobüslere cezaevinden ayrıldı.

Cezaevinden yaklaşık 250 hükümlünün tahliye edildiği, 423'ünün ise izinli olarak evlerine gönderildiği öğrenildi.

Hükümlülere maske ve eldiven dağıtılırken, araçlarda sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 hükümlünün tahliyesi için işlemlere başlandı.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Türkoğlu Kampüs 1 ve 2 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarının güzergahında polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu.

Cezaevlerine sevk edilen otobüslere bindirilen hükümlüler, cezaevinden ayrılmaya başladı.

Şanlıurfa

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Şanlıurfa'da Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin tahliye işlemleri başladı.

Kentteki Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bin 369 hükümlü 31 Mayısa kadar izine çıkarıldı.

Maske takarak çıkış yapan hükümlüler, dezenfekte edilen otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirilerek evlerine gönderildi.

Malatya

Malatya'da yaklaşık 500 hükümlünün tahliyesi için işlemlere başlandı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve açık cezaevilerindeki yaklaşık 500 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevlerinden çıkacak.

Tahliye edilecek hükümlüler için Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde otobüsler bekletiliyor.