GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı

01.04.2022 21:18

Servi Erdemoğlu Camisi Camiye gelen vatandaşlar Namaz kılınması Gaziantep'te ilk teravih namazı kılındı GAZİANTEP - Gaziantep, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Servi Erdemoğlu Camisi

Camiye gelen vatandaşlar

Namaz kılınması

Gaziantep'te ilk teravih namazı kılındı

GAZİANTEP - Gaziantep, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti.

Bazı vatandaşlar, ilk teravih namazı için merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki Selvi Erdemoğlu Camisi'ne gelerek namazlarını eda etti.

Kadınlar da namaza, caminin kendilerine ayrılan bölümünde katıldı.

GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı

YORUMLAR
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Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı Azerbaycan'da ilk teravih namazı kılındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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