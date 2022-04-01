GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika

Servi Erdemoğlu Camisi
Camiye gelen vatandaşlar
Namaz kılınması
Gaziantep'te ilk teravih namazı kılındı
GAZİANTEP - Gaziantep, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti.
Bazı vatandaşlar, ilk teravih namazı için merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki Selvi Erdemoğlu Camisi'ne gelerek namazlarını eda etti.
Kadınlar da namaza, caminin kendilerine ayrılan bölümünde katıldı.
Kaynak: AA
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