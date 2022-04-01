GAZİANTEP - İlk teravih namazı kılındı - Son Dakika

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Servi Erdemoğlu Camisi

Camiye gelen vatandaşlar

Namaz kılınması

Gaziantep'te ilk teravih namazı kılındı

GAZİANTEP - Gaziantep, Kilis, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etti.

Bazı vatandaşlar, ilk teravih namazı için merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki Selvi Erdemoğlu Camisi'ne gelerek namazlarını eda etti.

Kadınlar da namaza, caminin kendilerine ayrılan bölümünde katıldı.