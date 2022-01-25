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Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor

25.01.2022 11:59
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te dün etkili olan kar sonrası kent merkezinde ekiplerin kar temizleme işlemi sürüyor.

İş makineleri ana cadde ve sokaklarda, belediye işçileri ise kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, bütün il, ilçe yollarının ve havalimanında uçuşların açık olduğunu belirterek, "Çatı açıklığı fazla olan yapılarla sundurma gibi çatıların çökme riski devam ediyor. Kapalı pazarlar ve spor salonları geçici olarak kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kırsal kesimlerde kar temizleme çalışmaları sürüyor.

İlçe belediyeleri, kırsalda yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerine giden yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Özellikle kentin en yüksek kesimi olan Karacadağ bölgesindeki yollarda çalışmalar devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kilis

Kilis'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Güneşli bir havaya uyanan vatandaşlar, iş yerlerinin önündeki karları ve buzları temizlerken, belediye ekipleri de caddelerde tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden sonra Kilis'in kuzey kesimlerinde görülecek karın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağış sonrası cadde ve sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte, bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yaklaşık 400 personel, 210 araçla hazır bekletiliyor.

İlçe belediyeleri, kırsalda yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerine giden yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada ise akşam saatlerinden sonra görülecek karın yer yer yoğun olmasının beklendiği belirtilerek, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması istendi.

Türkoğlu ilçesinde ise kar yağışını fırsat bilen çocuklar, naylon, poşet, çuval ve deniz simidiyle kaydı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı, bazı caddeleri solüsyonlu su ile yıkadı.

İlde 718 mahallenin 369'u ile yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. 500 araç ve bin 300 personel mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, perşembe sabah saatlerine kadar kentte yoğun kar olacağını bildirerek, vatandaşları muhtemel buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor

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Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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