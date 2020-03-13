Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti

6 saat önce

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep- Kilis Tabip Odası Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.


Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü, Genel Sekreter Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile Dr. Ayşegül Ateş Tarla ve Dr.Orhan Batmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gaziantep Anka Hastanesi yönetimini ve doktorlarını ziyaret etti.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ve Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından karşılanan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü ve beraberindeki heyet, hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karanfil vererek, tıp bayramını kutladı.


Ziyarette, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve Gaziantep'te alınan tedbirlerle ilgili hastane yönetimine bilgi veren Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Sürücü, sağlıkta şiddet olaylarına da değindi.


Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşlarımızın hastanemizi ziyaret etmesi ve bizlerle beraber olması bizleri gururlandırdı. Yoğun iş temposu içinde bile bizleri unutmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Doktorlarla birlikte hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden oda yönetimi, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Tıp Bayramı, Gaziantep, 14 Mart, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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