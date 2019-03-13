Son Dakika Haberleri: Gaziantep -Kilis Tabip Odası'ndan Anka'ya Ziyaret

Gaziantep -Kilis Tabip Odası'ndan Anka'ya Ziyaret

1 saat önce

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Sürücü, Genel Sekreteri Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Doğan Eroğlu ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.

Gaziantep -Kilis Tabip Odası'ndan Anka'ya Ziyaret, System.String[]
Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Sürücü, Genel Sekreteri Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Doğan Eroğlu ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ulaş Yanık, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimini ve doktorlarını ziyaret etti.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ve Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından karşılanan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü ve beraberindeki heyet, hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karanfil takdim ederek bayramlarını kutladı.

Sağlıkta şiddet olaylarına değinen Gaziantep -Kilis Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Sürücü, gece-gündüz demeden hayatlarını hastalarının sağlığı için nöbetlerde, hastanelerde geçiren doktor ve sağlık çalışanlarının emeklerinin çok değerli olduğunu söyleyerek, onlara yönelik şiddet olaylarının artık son bulması gerektiğini söyledi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşlarımızın hastanemizi ziyaret etmesi ve bizlerle beraber olması bizleri gururlandırdı. Yoğun iş temposu içinde bile bizleri unutmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:12 Kaynak: İHA

Kilis, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilis'te 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu Ali Koç'a Çalışanından Mektup: Beni Bir Dinleyin, Adalet İstiyorum

Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı Yazar Turan'ın Kaleminden Dökülen "Bir Eylül Yarası" Raflardaki Yerini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:54:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep -Kilis Tabip Odası'ndan Anka'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]