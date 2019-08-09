Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP KİMLİK SORAN DOKTORA SALDIRI
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GAZİANTEP KİMLİK SORAN DOKTORA SALDIRI

1 saat önce

GAZİANTEP'te, A.İ., kayıtlı olduğu aile hekiminin izinli olması nedeniyle ilaç yazdırmak istediği Doktor Mustafa Talat Bayram'ı (66), darbetti.

GAZİANTEP'te, A.İ., kayıtlı olduğu aile hekiminin izinli olması nedeniyle ilaç yazdırmak istediği Doktor Mustafa Talat Bayram'ı (66), darbetti. Kimlik sorduğu için darbedildiğini öne süren Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi.Olay, sabah saatlerinde, Fatih Mahallesi Nüket Alevli Ersoy Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İlaç yazdırmak için Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen A.İ., aile hekimi İrfan Gözek raporlu olduğu için Doktor Mustafa Talat Bayram'a ilaçlarını yazdırmak istedi. İddiaya göre Bayram'ın kimlik istediği A.İ., doktora saldırdı. Diğre sağlık personelinin araya girmesiyle kurtulan Bayram, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise A.İ.'yi gözaltına aldı. Tedaviye alınan Doktor Mustafa Talat Bayram'a 5 gün iş göremez raporu verildi.Doktor Mustafa Talat Bayram, A.İ.'nin kendi hastası olmadığını belirtip kimlik istediğini dile getirerek, İstediği ilaç ile dosyasındaki ilaç arasında uyumsuzluk vardı. Hasta benim hastam olmadığı için kimliğini istedim. Önce yok dedi, sonra arabadan alıp geleceğini söyledi. Kimlik doğru ise ilacını yazayım dedim o sırada önce masaya vurdu sonra beri darbetti dedi.
BİR HAFTADA 3'ÜNCÜ SALDIRI
Türk Sağlık- Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak saldırıya uğrayan doktoru hastanede ziyaret etti. Kazak, son günlerde kentte sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek, 1 haftada 3'üncü vaka olduğunu söyledi.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: DHA
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