Gaziantep kısıtlamaların ardından doldu taştı - Son Dakika

Gaziantep kısıtlamaların ardından doldu taştı
05.01.2021 13:17
Gaziantep kısıtlamaların ardından doldu taştı Kısıtlamada bomboş olan caddeler doldu taştı Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar doldu taştı.
Gaziantep kısıtlamaların ardından doldu taştı
Kısıtlamada bomboş olan caddeler doldu taştı
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar doldu taştı.
Yılbaşı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından kısıtlama sırasında bomboş olan Gaziantep'in cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Vaka sayılarının ülke genelinde düşmesine rağmen oluşan insan yoğunluğu korkuttu. Yoğunluğun oluştuğu cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kurallarına karşı polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan polis ekipleri, dün yaptıkları çalışmalarla sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 529 şahsa ceza yazdı.
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