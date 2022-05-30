Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti

30.05.2022 16:21
Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı'nı 9 günde, 663 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı'nı 9 günde, 663 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Celal Güzel anısına Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilen Gaziantep Kitap Fuarı 9 gün sürdü.

Her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan fuara, 449 yayınevi ve 352 yazar katıldı.

Fuarı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti, etkinlikte 1 milyon 250 bin kitap satıldı. Vatandaşların tercihi roman, kişisel gelişim ve klasik eserlerden yana oldu.

İmza stantları ve söyleşilerle yazarlarla tanışma fırsatı bulan vatandaşlar fuarda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti
Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti

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Kaynak: AA

Hasan Celal Güzel, Orta Doğu, Gaziantep, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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