Gaziantep Kolej Vakfı 2.Ulusal Forumunda sorunlar konuşuldu

Dört gün süren ve Türkiye'nin dört bir yanından 45 lise öğrencisinin katıldığı Kolej Vakfı 2. Ulusal Forumu (Koluf'19) düzenlenen genel kurul sonrası sona erdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kolej Vakfı 2. Ulusal Forumu (KOLUF'19) dördüncü gün düzenlenen genel kurul ile sona erdi. Bu yıl foruma Koç Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji, TED Okulları, Bahçeşehir Koleji, Özyeğin Üniversitesi, İELEV, Özel Sanko Okulları, Hacettepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Özel Sedat Akdoğan Koleji, Marmara Koleji, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Koleji, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nin yan sıra Türkiye'nin dört bir yanında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren 45 liseden 120 öğrenci delege, komite başkanı, gazeteci olarak görev aldı.



Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurul, Konferans Başkanı Hasan Başkurt'un açılış konuşması, hazırlanan taslak örneğini okuması ve delegelere genel kurul kurallarını açıklamasıyla resmi olarak başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler ülkenin genel sorunlarını detaylı bir şekilde ele alıp komite başkanları eşliğinde tartıştılar. KOLUF'19 Genel Kurul'da komiteler 3 gün boyunca tartıştıkları sorunlara buldukları çözüm önerilerini adeta birer milletvekili gibi meclis ortamında kurulun onayına sundular. Komitelerin karar taslakları tek tek ele alındı, tartışılarak oylandı. Her komite, kendi ürettiği tasarının kabul edilmesi için olağanüstü çaba sarf etti.



Türkiye'nin sorunları için komiteler kuruldu



Gaziantep Kolej Vakfı 2.Ulusal Forumu (KOLUF'19) çalışmalarına kurulan komitelerle başlandı. Öğrenciler tarafından kurulan Güvenlik Komitesi, Ekonomi Komitesi, Doğal Yaşam Komitesi, Eğitim Komitesi, Kültür ve Sanat Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'nin genel sorunlarını tespit ederek bunlarla ilgili çözüm önerilerini üç gün süren hazırlık sürecinde masaya yatırarak tartıştı. Her komite kendi konusu için gerekli taslakları hazırlarken akademik bilgi, beceri ve birikimlerini ortaya koydular. Katılımcı tüm öğrenciler, güncel konularla ve sorunlarla ilgili takım ruhuyla çalışarak, somut kanıtlarla ortaya bir tez çıkarabilme ve tezini forum topluluğunun önünde saygı çerçevesinde sunabildiklerini gösterdiler.



Sorunlar tespit edildi, çözüm öneri sunuldu



Gaziantep Kolej Vakfı KOLUF'19'da yer alan komiteler içerisinde Güvenlik Komitesi "Artan bireysel silahlanma sonucu toplumda oluşan korku durumunu engellemek adına nasıl bir yol izlenmelidir?" sorusuna cevap aradı. Ekonomi Komitesi ise gündemine "Yerli üretim olan İHA ve SİHA'ların yurt dışı pazarına daha çok taşınması adına hangi yol izlenmelidir? konularını tartışmaya açtı. Gençler doğal yaşamı da unutmayarak Doğal Yaşam Komitesinde "Günümüzde görmezden gelinen en büyük sorunların başında hayvan ticareti ve sokak hayvanlarının sahiplenilmesi gelmektedir. Evcil hayvan satın alan veya sokak hayvanı sahiplenen insanlar yem, aşı ve bakım masrafları gibi sebeplerden dolayı ya satın aldıkları hayvanı sokağa terk etmekte ya da sahiplendikleri hayvanları beslemeye devam edememektedir. Bu ve bunun gibi birçok sorun bir araya geldiğinde yaşanan dram gözler önüne serilmektedir. Hayvanlarımızın daha iyi bakılıp sahiplenilmesi için yapılması gereken uygulamalar nelerdir?" sorularıyla ilgili çözüm önerilerini sundu.



Ülkenin en önemli sorunları arasında yer alan eğitimi de unutmayan gençler Eğitim Komitesinde "Günümüzde eğitime özel sektör tarafından yapılan yatırımın artması, devlet okullarının eğitimde rekabet etme gücünün yetersiz kalması ve özel girişimlerin ön plana çıkması ile öğrenciler arasında adaletin sorgulandığı barizdir. Bu durumlar göz önüne alındığında devlet kurumlarının eğitimde özel sektörle yarışabilir hale gelmesi ve öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğini sağlayabilmesi için neler yapılmalıdır?" sorularına yanıt aradı. Kültür ve Sanat Komitesinde ise "Günümüzde artan dijitalleşme ile birlikte dergi, gazete ve kitap benzeri yazılı yayınların basılması azalmış aynı zamanda okuma oranları da düşmüştür. Dijitalleşme ile eş doğrultuda hareket ederek bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz?" konuları tartışılırken diğer önemli bir komite olan Dış İlişkiler Komitesi de "Brexit anlaşması ile birlikte Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden olan İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma süreci başlamıştır. Böyle güçlü bir üyenin birlikten ayrılması sonucu meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla Avrupa Birliğinin yeni bir politikası oluşacaktır. Bu süreçte Türkiye'nin izlemesi gereken politika nasıl olmalıdır?" konularına çeşitli çözüm önerileri sundular. Düzenlenen forumda hazırlanan raporlar oylanarak forum sonucu olarak kayıt altına alındı. Genel kurulda kabul edilen taslakların önümüzdeki süreçte TBMM'ye sunulacağı da açıklandı.



Gaziantep'i çok seven gençler memnun kaldı



Kolej Vakfı 2. Ulusal Forumu (KOLUF'19) Konferans Başkanı Hasan Başkurt, Başkan Yardımcıları Zeynep Genç, Ege Tektunalı, GKV Özel Liseleri öğrencileri ve KOLUF'19 Baş Organizatörü Tunga Başkaya ve Zeynep Aydoğan, Başkan Yardımcıları Berkay Ünlü ve Cansu Sezen Erpolat, KOLUF'19 editörleri Taylan Kırcı, Yiğit Doğan ve Ertuğrul Yıldız'ın teşekkür konuşmaları ile sona erdi.



KOLUF'19 editör ekibinin 3 gün boyunca yaptıkları çekimden derledikleri fotoğraf ve video görüntüleri ile hazırlanan kapanış videosunu da izleyen gençler güzel anılar ve dostluklar biriktirerek kentten ayrıldılar. - GAZİANTEP

