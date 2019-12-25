Gaziantep Kolej Vakfı'nda bilgi yarışması heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep Kolej Vakfı'nda bilgi yarışması heyecanı - Son Dakika

Gaziantep Kolej Vakfı'nda bilgi yarışması heyecanı

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında sınıflar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Gaziantep Kolej Vakfı'nda bilgi yarışması heyecanı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında sınıflar arası bilgi yarışması düzenlendi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada 6 altı sınıf ve 18 öğrenci yarıştı.


Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri bilgi yarışması düzenledi. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesi ve şanlı direnişe dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmada 6 farklı sınıf ve 18 öğrenci yarıştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Sosyal Bilgiler Zümresi koordinasyonunda düzenlenen bilgi yarışmasının jüri üyeliği öğrenciler tarafından yapıldı.


Oldukça çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne olan bilgi yarışmasında öğrencilere 15 soru yöneltildi. Her sorunun 10 puan üzerinden değerlendirildiği GKV Özel Liseleri Sınıflar Arası Bilgi Yarışması'nın kazananı GKV Özel Fen Lisesi/Fen9B sınıfı oldu. Geleneksel bilgi yarışmalarının düzenlenmeye devam edeceğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmada dereceye girenleri kutladı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti
2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
17:56 İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU - Son Dakika
17:56 "Türkan bebek" ölümünün 35. yılında anıldı - Son Dakika
17:56 Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü... - Son Dakika
17:56 DSİ Genel Müdürü Aydın'dan, sağanağın etkili olduğu Adana'da inceleme - Son Dakika
17:56 Toyota, start-up ödülleri için başvuruları bekliyor - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:57:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Kolej Vakfı'nda bilgi yarışması heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]