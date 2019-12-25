Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu kutlama - Son Dakika
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Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu kutlama

6 saat önce

Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen kutlama programında duygulu anlar yaşandı.

Gaziantep Kolej Vakfı'nda coşkulu kutlama, System.String[]

Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen kutlama programında duygulu anlar yaşandı. GKV İlkokulu Drama Kulübü öğrencileri tarafından sahnelenen "Bir Şehrin Kuruluş Öyküsü Oratoryosu" izleyenleri duygulandırırken okul orkestrasının seslendirdiği Antep türkülerine izleyicilerin tamamı eşlik etti.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlamaları duygulu anlara sahne oldu. GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyeleri Esin İncioğlu, Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, imalat-ı harbiye ustası Tüfekçi Yusuf'un torunu Birsen Yıldırımdemir Uzun, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Ayıntap'ın Kuvvacıları adlı eserin yazarı emekli Albay Yaşar Aladağ, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı kutlamalar büyük ilgi gördü.


Antep savunmasının dünya tarihinde olduğu gibi Türkiye tarihinde de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren, yaptığı açılış konuşmasında Antep Savunmasının önemini dile getirdi. Özeren konuşmasında, "Gaziantep savunması, ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizde yiğitlik, kahramanlık ve fedakarlığın ulaşılmaz abidesi olmuştur. Savunma süresince Fransızlar şehre 70 bin mermi atmış, 6 bin 317 Antepli şehit olmuştur. Gaziantep Savunması, eşsiz kahramanlığı ile hem kendini, hem de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran bir halk hareketi, Milli birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki yerini almıştır. Antep savunması son günlerini yaşarken bu savunmanın olağanüstü anlam ve önemini takdir eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında 93 numaralı kanunla Antep'e tarih boyunca hiçbir şehre nasip olmayan Gazi'lik unvanını vermiştir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Bağımsızlık bizim karakterimizdir'. Bu şanlı savunmadır ki Gaziantep'i ve çevresini işgal ve istiladan kurtarmıştır. Ankara anlaşması ile 25 Aralık 1921 tarihinde son Fransız askeri Gaziantep'i terk ederken, kahraman Türk ordusu halkın coşkun sevgi gösterileri ve sevinç gözyaşları içerisinde Gaziantep'e girmiştir. Ülkemizin kaderini değiştiren şehitlerin, Şahinbey'in, Şehitkamil'in ve Karayılan'ın hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ne mutlu, böyle şanlı bir geçmişe sahip olan milletimize" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklere geçildi. Antep Savunması Oratoryosu ise ayakta alkışlandı.


Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin sahnelediği Antep savunmasını anlatan Bir Şehrin Kuruluş Öyküsü Oratoryosu izleyenleri duygulandırırken gösterinin sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı. Etkinlikler kapsamında, GKV Özel Okulları orkestrası tarafından seslendirilen Antep Türkülerine davetliler de eşlik ederken İlkokul Drama Kulübü öğrencilerinin sahnelediği Antep'in Hikayesi adlı gösteri de büyük alkış aldı.


Etkinliklere katılan yazar ve kentin ileri gelenleri gösteri sonrası öğrencileri kutlarken, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği de açıklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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