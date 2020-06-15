Gaziantep Kolej Vakfı'nda ödül yağmuru - Son Dakika

2019/2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde katıldıkları çeşitli yarışmalarda derece elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde başarılı öğrencilerin ödülleri öğretmen ve idarecileri tarafından verildi.



Mart ayı sonrasında, tüm dünyayla birlikte ülkemizin de gündeminde olan Covid-19 virüsü ile beraber başlayan süreçte Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri akademik, kültür-sanat ve spor alanlarındaki başarılarına başarı eklemeye devam etti. Bu doğrultuda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 2. dönem sonrası çeşitli kategorilerde başarı gösteren öğrencileri için Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde tutularak ödül töreni düzenlendi. Törene aileleriyle birlikte katılan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken öğrencilere pandemi süreci hakkında da bilgiler verilerek alınan önlemlere mutlaka uyulması gerekildiği uyarılarında da bulunuldu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'nin de etkilendiği pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin kesintiye uğramaması için teknolojinin bütün imkanlarından yararlandıklarını, uygulanan uzaktan eğitimle öğrencilerin bu süreçte bütün derslerini başarıyla sürdürmesinin sağlandığını ifade ederek bu süreçte öğrencilerin alınan önlemlerle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen etkinliklerde önemli başarılara imza attıklarını sözlerine ekleyerek dereceye giren öğrencileri kutladı. - GAZİANTEP