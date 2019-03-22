Gaziantep Kolej Vakfı'ndan Dünya Su Gününde Anlamlı Mesajlar

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri "Su hayattır, susuz yaşam olmaz" sloganından yola çıkarak düzenledikleri etkinliklerle suyun canlıların yaşamındaki önemine dikkat çekerek insanların su tüketiminde dikkatli olmaları yönünde çeşitli mesajlar verdiler.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri "Su hayattır, susuz yaşam olmaz" sloganından yola çıkarak düzenledikleri etkinliklerle suyun canlıların yaşamındaki önemine dikkat çekerek insanların su tüketiminde dikkatli olmaları yönünde çeşitli mesajlar verdiler.



Dünya Su Günü Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının çeşitli kademelerinde bir birinden farklı etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında doğal kaynakların korunması ve tasarrufa dikkat çekmek amacıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencileri tarafından düzenlenen ve Dünya Su Gününün de kutlandığı etkinlikte minik öğrenciler birer su damlasını temsil eden taçları ile dikkat çekti.



Resimleri sergilediler



Dünya Su günü etkinliklerinde anlamlı bir resim sergisiyle kutlamalara damgasını vuran GKV Özel İlkokulu öğrencileri yaptıkları resimlerden oluşan sergiyi okul idarecileriyle birlikte açtı. GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı ve davetlilerin katıldığı serginin açılışında öğrenciler verdikleri mesajlarla da dikkat çekti. GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Arslantaş rehberliğinde yaptıkları resimlerden oluşan serginin açılışında bir konuşma yapan Okul Müdürü Abdullah Dağlı doğal kaynakların önemine değinerek "Hızla tükenen doğal kaynaklarımız arasında özellikle su bütün canlılar için büyük önem taşıyor. Dünyanın birçok bölgesinde içilebilir su bulunamazken mevcut kaynakların korunması ve tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek, canlıların yaşamında suyun önemini vurgulamak amacıyla öğrencilerimizle ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimiz başarılı geçti. Emeği geçen başta görsel sanatlar öğretmenimiz Şeyma Arslantaş olmak üzere bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Minik öğrenciler ağaçları da unutmadı



Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında okul bahçesinde ve bina içerisinde bulunan bitkilerin bakımlarını da yapan öğrenciler ağaçların ve bitkilerin sulanmasını sağlayarak doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaları sürdürdü. Öğrenciler etkinlik sonunda yaptıkları değerlendirmede doğal yapının korunması ve geliştirilmesi için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüteceklerini ifade ettiler. - GAZİANTEP

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