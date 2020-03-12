Gaziantep Kolej Vakfı önlemleri arttırdı - Son Dakika

Gaziantep Kolej Vakfı eğitim kampüsünde salgın hastalıklara yönelik önlemler arttırılırken kurumun mevcut temizlik kadrosuna ek olarak dezenfekte işlemi için profesyonel firmalardan da hizmet alımı gerçekleştirilerek önlemler arttırıldı. Paniğe gerek olmadığını ifade eden Genel Müdür İsmet Tiryaki doğru bilgilerin anlık olarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını hatırlatarak yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasın gerektiğini ifade etti.



Bütün dünyayla birlikte Türkiye gündeminde birinci sırada yer alan Korona virüsten korunmak amacıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ön gördüğü şekilde gerekli önlemleri aldı. Kolejde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirten Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Kurumlarımız genelinde akademik takvime bağlı olarak özellikle mevsimsel ve salgın hastalıklara yönelik öğrencilerimiz geçmişte olduğu gibi bu günde sürekli konunun uzmanları tarafından bilgilendiriliyor. Diğer taraftan kurum genelinde sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarımıza profesyonel kurumlardan destek alınarak önlemlerimizi arttırdık. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı profesyonel bir firma tarafından tıbbi ekipmanlarla endüstriyel temizlik ürünleri kullanılarak okullarımızın her köşesi; sınıflar, koridorlar, yemekhaneler, tuvaletler, kütüphane, spor salonları, konferans ve toplantı salonları dahil diğer ortak kullanım alanları, duvarlar, kapı kolları temizlendi. GKV Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Liselerinde sınıflar, koridorlar, yemekhaneler, tuvaletler, kütüphane, spor salonları, konferans ve toplantı salonları dahil diğer ortak kullanım alanları, duvarlar, kapı kolları, bütün ekipmanlar ve servis araçları için endüstriyel temizlik ve dezenfekte süreci günlük olarak ayrıca uygulanmaya devam edecektir. Tüm sınıflarda, idareci ve zümre odalarında, öğretmenler odalarında ve koridorlarda dezenfektan ürünleri bulunmaktadır. Sınıflar düzenli olarak havalandırılmaktadır. Tüm katlardaki tuvaletlere ek sabunluk takılmıştır ve görevli personeller tarafından bunlar anlık denetlenmekte ve biten sabunların yerine yenileri ilave edilmektedir. Sınıflarda yetkili sağlık görevlileri tarafından virüsten korunma süreçlerine yönelik eğitimler rutin olarak düzenlenmektedir. Tüm katlardaki panolara korunma yöntemlerine dair bilgilendirici posterler asılmıştır. Vatandaşlarımızın bu durum karşısında sakin olmasını, paniğe kapılmadan Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alması gerekiyor. Yalan ve yanlış bilgilere itibar edilmemesi, konunun muhatabı olan resmi kurumların yapacağı açıklama ve önerilerin dikkate alınması yaşanan sorunların atlatılmasında daha etkin olacaktır" dedi. - GAZİANTEP