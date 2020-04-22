Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerini unutmadı - Son Dakika
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerini unutmadı

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerine çeşitli hediyeler gönderdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerini unutmadı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerine çeşitli hediyeler gönderdi. 23 Nisan coşkusunun her yıl olduğu gibi bu yılda aynı coşkuyla kutlanacağını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, evlerin ve balkonları bayram yerine dönüştürüleceğini ifade etti.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında TBMM'nin kuruluşunun 100.yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl evlerde balkonlarda coşkuyla kutlanacak. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları da bu yıl öğrencileriyle birlikte evlerde ve balkonlarda gerçekleştirilecek kutlamalar için özel hediye paketleri hazırlayarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gönderdi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, korona virüs salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında bu yıl bayram coşkusunun evlerde ve balkonlarda yaşanacağını ifade ederek "Öğrencilerimiz için bu yıl hediye paketleri hazırlayarak evlerine gönderdik. 23 Nisan sabahı evler ve balkonlar öğrencilerimiz ve velileri tarafından adeta bayram yerine dönüştürülerek coşkulu kutlamamızı gerçekleştireceğiz. Burada alınan önlemlere hepimizin uyması zorunludur. İnanıyoruz ki yakın bir süre içerisinde alınan önlemler sonrası okullar öğrencilerine, öğrenciler öğretmenlerine kavuşacaktır. Hazırlanan kutlama hediye paketlerinde Türk bayrakları, bayraklı balonlar, boyama kalemleri ve çeşitli cam süsleri, 23 Nisan posteri ve okul müdürlerinin öğrencilerine yazdığı mektuplardan oluşan hediyeler gönderildi. TBMM'nin kuruluşunun 100.yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz" dedi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut GKV Özel İlkokul Müdürü Talya Serenada Onan ve GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı öğrencilerine gönderdikleri mektuplarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının anlam ve önemini vurgulayarak bu yıl neden kutlamaların evlerde ve balkonlarda yapıldığına yönelik bilgiler vererek önümüzdeki yıllarda bayram coşkusunun yine meydanlarda, okullarda ve salonlarda yaşanacağına dikkat çektiler.


"Ailelerimizle birlikte evlerimizi bayram yerine dönüştürüyoruz"


GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut öğrencilere gönderdiği mektupta, "Sevgili Çocuklar, Çok isterdik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.yılında sizlere coşkulu bir bayram yaşatmayı. Söz veriyoruz çocuklar, okula döndüğünüzde sizlere muhteşem bir bayram kutlaması yaşatacağız. Her şeye rağmen sizler aileleriniz ile birlikte evlerinizi bayram yerine dönüştürerek Türk çocuğuna yakışır bir kutlama yapacağınıza eminiz. Okulumuz, öğretmenlerimiz sizleri çok özledi. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle hepinizi umutla bakan gözlerinizden sıcacık yüreğinizden öpüyoruz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ailesi olarak size ve ailenize sağlıklı günler diliyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.


"Sizler bizim geleceğimiz ve en değerli varlıklarımızsınız"


GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan'da öğrenciler için kaleme aldığı mektubunda korona virüs salgınının bir an önce önlenmesi, öğrencilerin bu salgından etkilenmemesi için alınan kurallara uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Sevgili Öğrencimiz, Sen bizim geleceğimiz ve en değerli varlığımızsın. Uygar, mutlu bir dünya ve aydınlık yarınlar senin ellerinde şekillenecek. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları başarıların, mücadele azmin ve sağlam duruşunla daha da güçlenecek, yeşerttiği tüm güzellikler bizim için gurur kaynağı olacaktır. Seni çok özlüyor ve tekrar kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün öğretmenleriniz adına sana sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyor, gözlerinden öpüyorum. Bayramın kutlu olsun" şeklinde konuştu.


"Bu bayramı okuldan uzakta olsan da birlikte coşkuyla kutlayacağız"


GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı 'da insan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu milletçe alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin yakın bir süre sonunda yine okullarına koşacaklarını belirtti. Dağlı, "Gururluyuz, tam 100 yıl önce 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı yapıldı. Bu anlamlı gün, bugünün küçüğü, yarının büyüğü olacak sizlere; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edildi. Bu bayramı okuldan uzakta olsan da birlikte coşkuyla kutlayacağız. Balkonlara Türk bayraklarını asacak, evimizi süsleyeceğiz. Sen bizim geleceğimiz ve en değerli varlığımızsın. Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyecek ve ülkemizin aydınlık yarınları olacaksın. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları senin başarın, mücadele azmin, kaliten ve sağlam duruşunla daha da güçlenecek ve bizim için de gurur kaynağı olacaktır. Tüm dünyanın yaşadığı bu sıkıntılı günlerde seni çok özlüyoruz ve tekrar kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız adına sana sağlık ve mutluluklar diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:54 Kaynak: İHA

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