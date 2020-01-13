Gaziantep Kolej Vakfı ve HKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Gaziantep Kolej Vakfı ve HKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Kolej Vakfı ve HKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan protokolle; eğitim, bilim, projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanda işbirliğinin gerçekleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında imzalanan protokolle; eğitim, bilim, projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok alanda işbirliğinin gerçekleştirilmesi için önemli bir adım atıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket ERSOY, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk'ün imzaladığı protokolle eğitime ve bilime katkı sağlayacak birçok ortak çalışma ve proje yürütülmesi hedefleniyor. İki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları görev yapan akademik ve idari personele eğitim- öğretim desteğinden öğretim programlarının zenginleştirilmesine; ulusal veya uluslararası ortak proje önerilerinin geliştirilmesi ve birlikte projeler sunulmasından, öğretim üyeleri tarafından GKV Özel Okulları öğrencilerine ders verilmesine; okul öğrencilerinin üniversitenin akademik ve araştırma birimlerini ziyaretinden laboratuvarların kullanılmasına kadar birçok konuda mutabakata varıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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