Gaziantep Konukoğlu Ailesinden İslahiye'ye Cami

Konukoğlu ailesinden İslahiye'ye camiSANKO Holding ve Konukoğu ailesi tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaptırılan Abdülkadir Konukoğlu Camisi'in temeli atıldı.

Konukoğlu ailesinden İslahiye'ye cami



SANKO Holding ve Konukoğu ailesi tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaptırılan Abdülkadir Konukoğlu Camisi'in temeli atıldı.



İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yaptırılacak caminin temel atma törenine Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Müftüsü Ahmet Çelik, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, aile olarak sağlık, eğitim ve cami yaptırmaktan büyük mutluluk duyduklaranı söyledi.



Vali Gül ise Konukoğlu ailesine gerek kent merkezinde gerekse ilçelerinde sağlık, eğitim ve cami yaptırdıkları için teşekkür etti.



Konuşmaların ardından bin 353 metrekare alan üzerine yaptırılan ve bin 500 kişinin ibadet edebileceği Abdülkadir Konukoğlu Camisinin temeli atıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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