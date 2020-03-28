GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi? - Son Dakika
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GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

6 saat önce

?Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

?Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

GAZİANTEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, koronavirüste, iyileşen hastadan alınacak plazmanın nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların nisan ayı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Rektör Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve tedavi üzerinde çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa ile düzenlediği basın toplantısında, bulunan tedavi yöntemi ile ilgili bilgileri paylaştı. Rektör Gür, "Bu tedavi yöntemiyle antikor aktarımı sağlayan plazma nakli ile hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan, şekilli elemanları uzaklaştırılarak, ayrıca virüs, bakteri ve parazit gibi patojenlerden arındırılarak plazmasına ayrıştırılacak. Bu plazma yeni Covid-19 hastalarına tedavi veya sağlık çalışanları gibi yüksek risk grubundaki kişilere hastalıktan korunma amaçlı güvenli olarak verilebilecek" dedi.

Ayrıştırılan kan ile hasta tedavisini amaçladıklarını ifade eden Rektör Gür, "Dünyada kan değişimi yapılıyor ama temel sorunu şu, nakil sırasında bazı zararlı patojenler de yeni hastaya geçip zarar verebiliyordu. O yüzden sistemin bazı sorunları vardı. İşte bu noktada bizim sistemimiz devreye giriyor. Biz hasta iyileştikten sonra kanını 600 mililitre kadar alacağız. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçirip, hasta olan kişiye verirken, arada viral patojenler olmadan enjekte edeceğiz. Tedavide asıl mesele buydu, biz de bunu çözdük. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nisan ayı sonunda tedaviye başlamış olabileceğiz" şeklinde konuştu.

İYİLEŞEN HASTALAR DONÖR OLACAK

Rektör Gür, sistemi ilk olarak Türkiye'ye Gaziantep Üniversitesi'nin getirdiğini ifade ederek, bu konuda iyileşen hastalara büyük iş düştüğünü belirtti. Gür, koronavirüs hastası olup iyileşmiş olan donörlere ihtiyaç olacağını vurgulayarak, "İyileşmiş hastalarımız bize kan bağışı yapacak ki koronalı hastalara fayda verebilelim. Bu konu çok önemli. Bunu başardığımızda donörlerimizin kanı çok sayıda kişiye umut olacak? dedi.

'KANDAKİ PATOJENLERİ YOK EDİYORUZ'

Koronavirüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Türkiye'nin de bu pandemiye maruz kaldığını ifade eden Gür, dünya genelinde çeşitli ilaç denemeleri yapıldığını dile getirerek şunları ifade etti.

"Bu süreçlerde biliyoruz ki en önemli olan şey aşı ama bu takriben 1- 2 yıl gibi bir süre alıyor. Bu süre içerisinde de tedavi denemeleri yapılıyor. Çin de plazma değişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, plazma nakliyle ilgili çalışmaları onayladı. Biz de tedavi üzerine çalışıyoruz. Büyük aşama kaydettik. Bu sistem, dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem. "

Tedavi üzerine çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa da donörlerden alınacak kanın, sistem üzerinde çoğaltılarak 2 işlemden geçirildikten sonra yeni enfekte olmuş hastalar üzerinde kullanılabileceğini kaydetti.

GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi?

Koronavirüs, Rektör, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:12 Kaynak: DHA

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