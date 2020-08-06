GAZİANTEP Koronavirüsü yenip görevi başına dönen hemşireye hasta yakınından saldırı - Son Dakika

Koronavirüsü yenip görevi başına dönen hemşireye hasta yakınından saldırı

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs tedavisinin ardından döndüğü görevi başında adı açıklanmayan hasta yakını tarafından darp edildi. Canyurt, "Bir hasta yakını böyle bir şey yaptı diye biz işimizden vazgeçecek değiliz. İşimi seviyorum, darp olayından sonra da pandemi sürecindeki çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim" dedi.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs testiinin pozitif çıkması üzerine evinde kendisini izole etti. 10 gün sonra yapılan testinin negatif çıkması üzerine de dün endoskopi bölümündeki görevinin başında döndü.

Akşam saatlerinde endoskopi için gelen bir hastanın yakını, personel için ayrılan tuvaleti kullanmak istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Canyurt arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını, Canyurt'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerince kurtarılan Canyurt, darp raporu alıp hasta yakınından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan hasta yakını ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

3 gün iş göremez raporu verilmesine rağmen koronavirüs vakalarında arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Erol Canyurt, işine devam etti.

'PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM'

Yaşananlar karşısında üzüntü duyduğunu ifade eden Canyurt, "Koronavirüs nedeniyle evimdeydim. Son yapılan testim negatif çıkınca, ertesi gün işimin başına döndüm. Maalesef bir hasta yakını tarafından darp edildim. Hemen polis geldi, darp eden kişiyi gözaltına aldı. Ben işimi seven bir insanım. Tabi ki bir hasta yakını böyle bir şey yaptı diye işimizden vazgeçecek değiliz. Buradayız, işimizi seviyoruz. Böyle zamanlarda, pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. İş göremez raporum var ama işimi yapmam gerekli. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

'RAPOR ALMASINA RAĞMEN ARKADAŞIMIZ YİNE MESAİSİNE DEVAM EDİYOR'

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ise bu tür münferit olayların sağlık camiasını üzdüğünü ama çalışma şevklerinin eksilmeyeceğini belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın zorlu bir mücadeleye girdiği dönemde, bu tür faktörler bizim moralimizi bozmayacaktır. Arkadaşımızın koronavirüs testi 27 Temmuz'da pozitif çıktı. Ayın 4'ünde negatife döndü. Bir gün dahi beklemeden, hemen ertesi gün mesaisinin başına döndü. Gerçekten de sağlık personelimizin hemen hemen hepsinde bu özverili ve şevkli çalışma isteğini görmek bizi mutlu ediyor. Bu darp olayından sonra rapor almasına rağmen, arkadaşımız yine mesaisine devam ediyor" şeklinde konuştu.