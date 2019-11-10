Son Dakika Haberleri: Gaziantep kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü
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Gaziantep kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü

7 saat önce

Kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldüGaziantep'te kullandıkları motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı Fevzi Aydoğan (26) ile arkadaşı Esat Bilgin (22) yaşamını yitirdi.

Kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü

Gaziantep'te kullandıkları motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı Fevzi Aydoğan (26) ile arkadaşı Esat Bilgin (22) yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Ekim günü akşam saatlerinde Hamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan Esat Bilgin ve Fevzi Aydoğan yeni tamir ettirdikleri motosikletlerini test etmek istedi. Yolun iki ucundan yola çıkan Aydoğan ve Bilgin'in kullandıkları plakası öğrenilemeyen motosikletler, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Fevzi Aydoğan, kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Köyde çobanlık yaptığı belirtilen Esat Bilgin de tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın 14 gün sonra, bugün kurtarılamadı.

Esat Bilgin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep kullandığı motosikletlerin çarpıştığı 2 arkadaş öldü

Gaziantep, Aydoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:18 Kaynak: DHA
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