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Gaziantep lezzetler rüzgarı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başkentte düzenlenen 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirve kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a kutnu kumaşı hediye etti, birlikte katmer...

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başkentte düzenlenen 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirve kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a kutnu kumaşı hediye etti, birlikte katmer yapılışını izledi.


Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın işbirliğinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'yle (GastroANTEP) adından söz ettiren Antep mutfağı, başkentte bir kez daha görücüye çıktı. Gastronomi kenti Gaziantep'in ürünlerinin sergilendiği fuarda, Antep'in eşsiz lezzetini Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan tattı, başkan Şahin'le birlikte katmerin yapılışını izledi. Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirve'si kapsamında 2'nci Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, renkli etkinliklere sahne oldu. Fuar, Gaziantep'in lahmacundan baklavasına, Kars kaşarından, Malatya kayısısına, Hatay'ın defne sabununa kadar Türkiye'nin farklı ve zengin coğrafyasından ürünlerine ev sahipliği yaptı. ATO'nun "Anadolu'dan Dünya'ya" temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde, Gastronomi kenti Gaziantep, Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünlerini sergiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaret ettiği Gaziantep standında, yerel ve ulusal ziyaretçilere, kentin eşsiz lezzetlerinden baklava, lahmacun, zeytin böreği ve antepfıstığı ikram edildi. Bu ürünlerin dışında Antep Bulguru, Antep Beyranı, Antep Firiği, Antep Yuvalaması, Antep Kurabiyesi, Antep Meyan Şerbeti, Antep Muskası, Antep peyniri, Antep Şiveydizi, Antep Köy Kahkesi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Kutnusu, Antep Bakır El İşlemeciliği, Oğuzeli Narı, Antep Sedef İşletmeciliği, Antep Yeşil Zeytin Böreği, Nizip Sabunu, Nizip Zeytinyağı, Antep İşi, Antep Katmeri, Antep Kuruluk Patlıcanı ve Antep Tırnaklı Pidesi sergilendi. - GAZİANTEP

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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