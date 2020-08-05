GAZİANTEP LGS 1'incisi Alıcı: Pandemi sürecini aleyhime çevirip sıkı çalışmayla başardım - Son Dakika

GAZİANTEP LGS 1'incisi Alıcı: Pandemi sürecini aleyhime çevirip sıkı çalışmayla başardım

LGS 1'incisi Alıcı: Pandemi sürecini aleyhime çevirip sıkı çalışmayla başardımGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı(LGS)'nda ilçe birincisi olan Selin Nur Alıcı (14), başarısını pandemi sürecini aleyhine çevirip sıkı, düzenli ve disiplinli çalışmayla elde ettiğini söyledi.

LGS 1'incisi Alıcı: Pandemi sürecini aleyhime çevirip sıkı çalışmayla başardım

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı(LGS)'nda ilçe birincisi olan Selin Nur Alıcı (14), başarısını pandemi sürecini aleyhine çevirip sıkı, düzenli ve disiplinli çalışmayla elde ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen LGS sınavında Dervişpaşa Orta Okulu öğrencisi Selin Nur Alıcı 485.4186 puan alarak ilçe birincisi oldu. Başarısını koronovirüs salgınını aleyhine çevirerek sağladığını söyleyen ve hedefinin doktorluk olduğunu ifade eden Alıcı, pandemi sürecinde evden çıkmayarak sıkı, düzenli ve disiplinli çalıştığını dile getirdi.

Pandemi sürecinde evde çıkmadan ders çalıştığını söyleyen Alıcı, " Sıkı, düzenli ve disiplinli çalışmak, hiçbir zaman bırakmamak ve bıraktığım zamanda önümde güzel bir yolculuk olduğunu düşünüp yeniden toparlanmak başarı sırrım bu. Her gün 7 ile 10 saat çalıştım. Okul müdürümüzün çok desteği oldu. Okul zamanında öğretmenlerimiz boş ders saatlerinde bizlerle bire bir ilgilenmesini sağladı. Dershaneye gitmedin çünkü okulum bir dershane gibi işliyordu. Evde ders çalıştığım dönemde de sosyal medya aracılığıyla öğretmenlerimle irtibatımı kesmeden anlamadıklarımı öğretmenlerime sordum. Koronavirüs ile birlikte insanların küçük bir nedenden dolayı hayatını kaybettiğini gözlemleyince, insanların artık böylesine ölmesini istemediğim için virüs gibi hastalıklara cözüm bulmak için bende doktor olmak istiyorum. Aileme, öğretmenlerime bu mutluluğu tattırdığım için çok mutluyum" dedi.

GAZİANTEP LGS 1'incisi Alıcı: Pandemi sürecini aleyhime çevirip sıkı çalışmayla başardım

İslahiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP LGS 1'incisi Alıcı: Pandemi sürecini aleyhime çevirip sıkı çalışmayla başardım - Son Dakika
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