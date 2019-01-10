Son Dakika Haberleri: Gaziantep'lilere Ücretsiz "Şehr-i Müdafa 1921" Tiyatro

Gaziantep'lilere Ücretsiz "Şehr-i Müdafa 1921" Tiyatro

21 dakika önce

Gaziantep Dernekler Konfederasyonuna bağlı Gaziantep Tarih Kültür ve Sanat Kulübü Başkan Yardımcısı Tuncay Günhan, 8 Şubat Gaziantep'e Gazilik ünvanı verilişinin 97. yıldönümü münasebetiyle Şehr-i Müdafa 1921 adlı tiyatro oyununu sergileyeceklerini belirtti.

Gaziantep'lilere Ücretsiz
Gaziantep Dernekler Konfederasyonuna bağlı Gaziantep Tarih Kültür ve Sanat Kulübü Başkan Yardımcısı Tuncay Günhan, 8 Şubat Gaziantep'e Gazilik ünvanı verilişinin 97. yıldönümü münasebetiyle Şehr-i Müdafa 1921 adlı tiyatro oyununu sergileyeceklerini belirtti.

Günhan, "Antep savunması, yürekleri vatan sevgisi ile dolu bir avuç Antep' linin inanılmazı gerçekleştirmesidir. Alın teri ile ıslanmış, umutla yeşertilmiş toprağını, düşmana vermemek için canını feda eden, bombardıman altında inim inim inlerken dahi "vatanım, memleketim, toprağım" diyebilen binlerce isimsiz kahramanların hikayesidir. Hürriyete inanan, kendi kaderine terk edildiğini, çaresizliğini bildiği halde, kenetlenmenin en güzel örneğini sergileyerek, adeta akıllara durgunluk veren bir özveri ile düşmanın bile hayran olduğu onurlu bir milletin zaferidir. Bizler bu memleketin çocukları olmaktan her zaman her yerde onur duymuşuzdur. Elimizden geldiği sürece böyle şanlı memleketimize hizmet etmekten son derece kaçınmayacağız. Tüm halkımızı 7 Şubat Perşembe günü saat 19.00 da Şehitkamil Kültür Merkezinde sahneleyeceğimiz Şehr-İ Müdafa 1921 isimli oyunumuza bekliyoruz. Bu süreçte bizlere her türlü desteklerini esirgemeyen başta Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanımız Hasan Özaygut ve Bölge Başkanımız Mehmet Ali Kuş Başkanımıza ve diğer tüm birim başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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