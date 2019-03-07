Son Dakika Haberleri: Gaziantep Liseli Mehmet Ali'yi Yan Baktığı İçin Öldürmüşler

Gaziantep Liseli Mehmet Ali'yi Yan Baktığı İçin Öldürmüşler

35 dakika önce

Liseli Mehmet Ali'yi yan baktığı için öldürmüşlerGaziantep'te, lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç'in (17), babasının iş yerine giderken bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili İbrahim K. (20) ve Abdullah T. (15), gözaltına alındı.

Liseli Mehmet Ali'yi yan baktığı için öldürmüşler

Gaziantep'te, lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç'in (17), babasının iş yerine giderken bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili İbrahim K. (20) ve Abdullah T. (15), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişinin, emniyetteki ifadelerinde, Dinç'i kendilerine yan baktığı için öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, iddiaya göre, evden çıkıp, babasına ait tuhafiye dükkanına giderken, yolda karşılaştığı İbrahim K. ve Abdullah T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanarak, ağır yaralanan genci görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Mehmet Ali Dinç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından yüzlerini kapatarak, kaçan İbrahim K. ve Abdullah T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ikili, Perilikaya Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. İbrahim K. ve Abdullah T.'nin, emniyetteki ifadelerinde, Dinç'i kendilerine yan baktığı için öldürdüklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:03 Kaynak: DHA

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