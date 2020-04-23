Gaziantep Lisesi mezunları çocuklar için bir araya geldi - Son Dakika

Gaziantep Lisesi Mezunları Derneği üyesi bir grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle video hazırladı.

1933 yılında faaliyete geçen ve kentin en eski liselerinden birisi olan Gaziantep Lisesi'nden mezun olanların kurduğu dernek, evde kendilerini izole eden çocuklara 23 Nisan nedeniyle çalışma yapmak istedi.

Bu kapsamda tarihi okulun farklı noktalarında kamera karşısına geçen mezun dernek üyeleri, 23 Nisan'ın önemi ve çocukların gelecek üzerindeki etkilerini anlatan kısa videolar çekti. Daha sonra bando takımı eşliğinde şarkılar söyleyen dernek üyeleri sosyal medya hesabından tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Dernek başkanı Mehmet Emin İnce, yaptığı açıklamada, herkesin evde kaldığı şu günlerde 23 Nisan nedeniyle çocuklar için bir şey yapmak istediklerini söyledi.

Hazırladıkları videonun çok beğenildiğini ifade eden İnce, tüm çocukların 23 Nisanı'nı kutladı.