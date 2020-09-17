Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katıldığı denetimlerden görüntüler

Vali Davut Gül'ün açıklamaları Gaziantep'te 7 bin polis, jandarma, zabıta ve çeşitli kamu kurumlarının çalışanları denetim yaptı.

Vali Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu ve İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy ile Ali Nadir Ünler Bulvarı'nda iş yerlerini denetledi.

Gül, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına tedbirler konusunda uymaları gereken hususları anlattı ve maske hediye etti.

Vali Gül, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye genelinde denetimlerin yapıldığını anımsattı.

Alanda her kurumdaki görevlilerle denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, maske, mesafe ve temizliğe riayet edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Hayır' dersek hastalığı çabuk atlatırız"

Gittikleri iş yerlerinde gerekli uyarılarda bulunduklarını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te maske kullanım oranı yükseldi çok şükür. Ufak tefek kural ihlalleri oluyor bunlara da yasal işlemler yapılıyor. Maskenin nizami bir şekilde kullanılması noktasında bütün hemşehrilerimize ihtiyacımız var. Çenede olan, boyunda olan, sadece ağızda olan maske bizim işimizi görmüyor. İçinde zabıta, polis, jandarma, muhtarlarımız, din görevlileri, öğretmenlerimizden oluşan 7 bin kişi kapı kapı gezerek Gaziantep'te bu denetimleri yapmış oluyor. Bu hastalık 1 kişiyle başladı, Türkiye'de ve Gaziantep'te çok sayıda kişi hasta, dolayısıyla bir rehavete kapılmayalım. Aşı bulunana kadar hepimizin maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat etmesi lazım. Hastalık genellikle akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan bulaşıyor. Ev gezmeleri başta olmak üzere olabildiğince o sosyalleşmeyi ortadan kaldırmak lazım. Birini ve kendimizi seviyorsak misafir kabul etmeyelim. Bu dönemde 'hayır' diyebilmemiz lazım. 'Hayır' dersek hastalığı çabuk atlatırız. 'Hayır' diyemezsek hastalık kartopu gibi büyümeye devam eder."

Vali Gül, bir gazetecinin "Gaziantep'teki hastanelerde yatak sayısında bir sıkıntı var mı?" sorusuna "Gaziantep'te hastanelerde doluluk anlamında bir sıkıntımız yok. Hastanede yatması gereken herkes hastanede yatıyor. Doktora ulaşmak isteyen herkes ulaşabiliyor ama hastanede yatması gerekmiyorsa onları evlerde izole ediyoruz. Karantina kurallarına uymayanlara alıp yurtlarda muhafaza ediyoruz. Evi müsait olmayanlara da yurt seçeneğimiz her zaman var." şeklinde cevap verdi.