Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş yapan 634 aracı Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ekleyerek takibe aldı.

Kayıt altında olan ve 14 gün gözlem ve izleme süresini ihlal eden 92 araç hakkında işlem başlatıldı.

Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri ise yoğunluğun olduğu yerlerde sosyal mesafenin korunması uyarısı yaparak, mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Ekipler ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda onlara yardımcı oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından da Mutfak Sanatları Merkezinde hazırlanan tatlılar, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mücahitler Ek Hizmet Binası ve Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

- Malatya

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, kentte ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle Elazığ sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitmek isteyenler, çiftçi olduklarını gösterir belge veya tapu, kira sözleşmesi gibi belgeleri ibraz ederek özel araçlarıyla sadece Battalgazi- Baskil feribotuyla giriş çıkış yapabilecekler.

Bu kişilere ve beraberindeki birinci derece yakınlarına iskeledeki kontrol noktasında kolluk görevlileri tarafından Seyahat İzin Belgesi düzenlenecek.

Diğer komşu illerin sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitmek isteyenler de yine kendileri için düzenlenecek Seyahat İzin Belgesi ile giriş çıkış yapabilecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen 33 yaşındaki D.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılınca hastaneden kaçtı. D.A, bir süre sonra ise yeniden geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Test sonuçları belli olana kadar hastanede karantina altında tutulacak olan D.A'nın tedavilerine başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evden çıkamaması dolayısıyla sokak hayvanları için yem bıraktı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayarak dezenfekte etti.

İl Pandemi Kurulu ise Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanarak, koronavirüs tedbirlerini ele aldı.

Toplantıda, Suriyelilerin barındığı geçici barınma merkezi ile kışla ve cezaevlerinde tedbirlerin üst seviyeye çıkarılması, ihtiyaç olması halinde il genelinde hizmet veren yurtların sağlık personeli ve hastalar için kullandırılması ve tüm ilgili kurumların özel pandemi planlarının hazır olması kararlaştırıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları ve Balıklıgöl'deki balıklara yem verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ziyaret ettiği Balıklıgöl'de balıklara yem attı.



Beyazgül, bu süreçte hayvanların aç kalmaması için gerekli çalışmaların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediyelerce kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Suruç ilçesinde de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçede yaşayan çölyak ve fenilketonüri hastalarını tespit etti. Ekiplerce hazırlanan glütensiz ürünlerden oluşan 95 gıda paketi hastalara teslim edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde de şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken, araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan şehit yakınlarını ziyaret ederek, ilaç temini ve gıda desteği sağlandı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemini kamu kurumlarında da yaptı.

Bu arada, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Kilis

Kilis'te belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, yalnız yaşayan 78 yaşlıya da gıda ve temizlik malzemesi desteği sağladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da ekiplerin günün her saati koronavirüsle mücedele etmek için sahada olduklarını belirterek, ihtiyacı olan her vatandaşın kendilerine ulaşmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü de basın mensupları için maske dağıtımı gerçekleştirdi.