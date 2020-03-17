Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Gaziantep'te koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmeler açılmadı.

Zabıta ve polis ekipleri, kent merkezinde alınan önlemler çerçevesinde faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında işletme sahipleriyle tek tek görüşerek tebligatta bulundu.

Bu kapsamda kent merkezinin yoğun olduğu Nişantaşı Sokak'ta bulunan kafeler açılmadı.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında ise vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonucu kafe, lokanta, oyun salonlarının faaliyetlerinin Türkiye genelinde saat 00.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulması üzerine tedbir alınmıştı.

Öte yandan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak bahanesiyle evlere hırsızlık için gelen dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çarşı ve park gibi yerlere giderek bilgilendirme yapan polis ekipleri, yetkili olmayan kişilere itibar etmemeleri ve bu gibi durumlarda Alo 155 hattını arayarak yardım istenebileceğini anlattı.

Malatya

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

Toplu taşımada vatandaşların kullandığı belediye otobüslerinin ilaçlanmasının ardından özel halk otobüslerinde de ilaçlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı merkez duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun kullandığı otobüs durakları ve havalimanı dezenfekte edildi.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki otobüs duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir dışından gelen yolculara hizmet veren Kahramanmaraş Havalimanı ve Otobüs Terminali'nde de ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Kent genelinde hizmet veren taziye evleri ise ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyesindeki halk otobüslerini dezenfekte eden ekipler, daha sonra özel halk otobüslerinde de çalışma yaptı.

Ekipler, "Panik yok, tedbir var" ilkesi doğrultusunda özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu şehirler arası otobüs terminali, GAP Havalimanı, Hazreti İbrahim Makamı, Dergah Cami, Ulu Cami, Hazreti Eyyup Sabır Makamı, belediyeye ait tüm hizmet binaları, sosyal tesisler, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu, Ziraat Bankası, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Eyyübiye ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binalarını dezenfekte etti.

Ekiplerin hazırlanan takvim doğrultusunda halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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