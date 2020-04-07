Gaziantep, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Gaziantep, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gaziantep, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, sosyal yardımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını belirtti.

Vali Gül, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te 100 bin aileye 1000 liralık yardım yapılacak. Yardımı alanların dışında kalanlara Vefa Sosyal Destek Grubumuz gıda paketlerini ulaştıracak. Sayı çok fazla. Gaziantep'te 300 bine yakın aileden bahsediyoruz. Bunun için biraz sabredeceğiz. 20 günlük 30 günlük süreç içerisinde şartları tutan ve talep eden herkes bu yardımdan faydalanmış olacak. 1000 liralık yardım hak edenlere verilmiş olacak. Eksik kalanlar ise hem bizim hem belediyelerin imkanlarıyla tamamlanacak."

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren "Vefa ekibi" de koronavirüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması sınırlandırılan 72 yaşındaki Ayfer Doğan'ın evini temizledi ve dezenfekte etti.

Bu arada, kentin çeşitli mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin ekipleri, caddeleri yıkadı ve dezenfekte etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontrollerinde 7 sürücüye fazla yolcu taşımaktan Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yaptı.

Toplum Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki kurum ve kuruluşlar ile diğer bazı iş yerlerini ziyaret ederek kamusal alanlarda kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğunca temastan kaçınmaları yönünde esnafa uyarılarda bulundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü de yurt dışından gelerek Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan vatandaşlara baklava ikram etti.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 422 kişiye 789'ar lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 14 gün evde kalma kuralını ihlal eden 55 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlardan 155 Polis İmdat hattına arayarak talepte bulunanlardan 6 bin 549'unun ihtiyaçları karşılandı.

Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 89 yaşındaki Abuzer Karahan'ın yardım talebini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis memuru, Karahan'ın kapısındaki odunlarını kesti.

Darende ilçesinde de son 3 günde "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 514 vatandaşın maaş ödemeleri evlerinde yapıldı.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatan berber ile kuaförler için, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla gıda yardım kolileri hazırlandı. Yaklaşık 65 berber ve kuaföre evlerinde gıda kolisi teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Malatya merkezde ve Kale ilçelerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi ekipleri de Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Öte yandan Viranşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.


Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda da şehrin tüm giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.

Ekipler, zorunlu kamu görevi ve ticari faaliyeti nedeniyle seyahat edenlerin dışında seyahat izin belgesi olmayanların şehre giriş çıkışına müsaade etmiyor.

Kontrol noktalarında izin belgeleri ile araç ruhsatı ve sürücü belgesi sorgulamaları yapılan vatandaşların vücut ısıları ölçülerek, maske takmaları ve koruyucu diğer tedbirleri almaları uyarısında bulunuluyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Siz Bizim İçin Değerlisiniz" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent genelindeki uygulama noktasında yolculara maske dağıttı.

Kilis

Kilis'te de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte faaliyet gösteren bir düğün salonunun işletmecisi, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gıda bağışında bulundu.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:16 Kaynak: AA

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