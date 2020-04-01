Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, ara verdiği eğitimlerine online devam edecek.

Her öğrencinin ihtiyaçları ve eğitimlerine göre özel olarak eğitim planı çıkaran ilgililer, öğrencilerin bireysel derslerini, fizik tedavilerini, sağlıklı beslenme süreçlerinin takibini, terapilerini, spor ve atölye eğitimlerini bireyselleştirdi.

Engelsiz Yaşam Merkezinin sosyal medya hesaplarından da Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanları tarafından, merkez öğrencilerine ve ailelerine katkı sağlamak için canlı yayınlarla eğitimsel destek programları başladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) üyeleri, kamu hizmetleri çalışanlarına dağıtılmak üzere Gaziantep Valiliği'ne 120 bin maske bağışında bulundu.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, salgında en önemli görev, sorumluluk ve özverinin sağlık ve kamu hizmetlerine düştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onların bu mücadelede bizler için göstermiş olduğu çabaya ne kadar teşekkür etsek az. Maske kullanımı bu süreçte tüm sağlık ve kamu çalışanlarımız için çok önemli bir materyal. Biz de bu bilinçle sağlık ve kamu hizmetleri çalışanlarımıza Gaziantep Valiliğimiz nezdinde 120 bin maske bağışında bulunuyoruz."

Malatya

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat eden 65 yaş üstü çiftçinin kayısı bahçesi ekipler tarafından ilaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü çiftçilerin tarımsal işlerinin aksamaması gerektiğini belirtti.

Kayısıda monilya ve çil ve hastalığına karşı teknik personelin sahada bulunduğunu aktaran Macit, şöyle devam etti:

"Battalgazi de bir çiftçimiz kimsesinin olmadığını bahçesine ilaç atacak işçi de bulamadığını ve kendisinin 65 yaş üstü rahatsız olduğunu İlçe Müdürümüz Hasan Basri'yi arayarak, durumunu bildirmiş. İlçe Müdürlüğü bu konuda bize bilgi verdi. Biz de çiftçiye yardımcı olunması talimatını verdik. İlçe Müdürlüğündeki mühendisler çiftçi için temin ettikleri ilacı hazırlayarak, bahçeyi ilaçladı."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tedbirler kapsamında okul müdürleri ve öğretmenlerle yapılan değerlendirme toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Şanlıurfa

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, sağlık ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Bu kapsamda zabıta ekipleri, toplum sağlığı ön planda tutularak yaptığı denetimlerde esnafa uyulması gereken kuralları içeren afişler dağıtıp, unlu mamulleri satışı yapan esnafa da eldiven ve maske dağıtımı yaptı.


Ekipler, yoğunluk oluşan bölgelerde ve semt pazarlarında sosyal mesafenin korunması için çalışma yürütüp, şerit çekti.

Haliliye Belediyesi ekipleri de belediyenini bünyesindeki sosyal marketten yararlanabilecek ihtiyaç sahiplerine kartlarını evlerinde teslim etti.

Öte yandan daha önce başvuran ve kartlarını teslim alan vatandaşlar ise sosyal marketten alışverişlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan birim, yardım yapılan 65 yaş üstü 9 bin kişiyi tek tek arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Yaşlılardan gelen istekler ise ilgili birimlere iletilerek çözüme kavuşturuluyor. Birimde Türkçe, Kürtçe ve Arapça bilen kişiler görev yapıyor.

Suruç ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı Kovid-19 tedbirleri kapsamında güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Ekipler ayrıca, ATM önlerinde sıra oluşturan vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilere yardımlarını sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek evlerine götürdü.

Öte yandan, kentte belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemlerine de devam ediyor.

Kilis

Kilis'te Gençlik Merkezi ile Bilim ve Sanat Merkezi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 3D yazıcı desteğiyle üretilen günlük 350 yüz siperliği İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim ediliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, salgına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladıklarını belirtti.

Arkaltı, şu an için günlük 350 maske üretimi yaptıklarını yakın bir zamanda bu sayının 500'e ulaşmasını planladıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Akkurt, sağlık çalışanlarına destek olmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde başlattığı dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Küçük

Sanayi Sitesi'nde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Koronavirüs, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:44 Kaynak: AA

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