Gaziantep merkezli 11 ilde FETÖ'nün sınav sorularını vermesine ilişkin 24 gözaltı kararı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli 11 ilde FETÖ'nün sınav sorularını vermesine ilişkin 24 gözaltı kararı

6 saat önce

Gaziantep merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını vermesine yönelik soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep merkezli 11 ilde FETÖ'nün sınav sorularını vermesine ilişkin 24 gözaltı kararı, System.String[]

Gaziantep merkezli 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını vermesine yönelik soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün komiser yardımcılığı sorularını ele geçirip, alınan sınav sorularını örgüt içindeki bağlılığı tam olan üyelerine polis imamlar aracılığıyla cevaplarıyla birlikte sınavdan önce teslim etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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