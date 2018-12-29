Gaziantep Merkezli 16 İlde Fetö/pdy Operasyonu
53 dakika önce
Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Gaziantep
merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK
'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan arandığı belirlenen ve 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında muvazzaflar ile askeri öğrencinin de bulunduğu 26 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:04 Kaynak: AA
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