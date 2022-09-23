İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Gaziantep ve Şırnak 'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep merkezli 2 ildeki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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