Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

11.06.2022 17:17

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 9 Haziran'da Gaziantep ve Şırnak'ta düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 5'i savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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