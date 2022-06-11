İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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