Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon çerçevesinde bazı adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon sonucunda, nitelikli dolandırıcılık yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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