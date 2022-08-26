Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı

26.08.2022 15:23
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep merkezli 3 ilde, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon çerçevesinde bazı adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon sonucunda, nitelikli dolandırıcılık yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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