Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

02.09.2022 14:06
Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Gaziantep merkezli 3 ilde yaptıkları operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve mahrem imamlarla örgütsel irtibatları bulunan 10 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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