Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli 3 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon

Gaziantep Merkezli 3 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon

1 saat önce

Gaziantep merkezli 3 ilde belirlenen toplam 6 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Merkezli 3 İlde Silah Kaçakçılarına Operasyon, System.String[]
Gaziantep merkezli 3 ilde belirlenen toplam 6 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satmak" gibi suçlardan Gaziantep, Adana ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adana il merkezinde 1, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 1, Gaziantep kent merkezinde 4 olmak üzere toplam 6 adrese yapılan baskında ekipler, A.B., M.B., İ.A., S.E., H.S., A.K isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet mavzer tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 bin 123 adet tabanca fişeği, 345 adet mavzer tüfeğine ait fişek, 33 adet av tüfeği fişeği, 45 adet tabanca şarjörü, 9 adet kaleşnikof tüfeğe ait şarjör, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları, kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çevirmede kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

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