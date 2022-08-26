Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

26.08.2022 16:11
Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, banka ya da kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Gaziantep ve 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

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GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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