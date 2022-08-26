Bu kapsamda, banka ya da kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Gaziantep ve 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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