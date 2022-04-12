Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalandı

12.04.2022 16:57
Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalandı

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında organizatörlerin de bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında organizatörlerin de bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen projeli çalışma sonucunda, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7'si organizatör toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 594 bin 700 lira, 52 bin 900 avro,152 bin 212 dolar, bir tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirildi.

Suç gelirleri ile elde edildiği değerlendirilen bir lüks araç ve bir villa tarzı gayrimenkule el konuldu, iki araca da satılamaz şerhi getirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu incelemesinde hesaplarında 26 milyon lira üzerinde hareketlilik tespit edilen 25 şüphelinin banka hesapları ise donduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

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Siber Suçlarla Mücadele, Gaziantep, Antalya, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalandı - Son Dakika


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