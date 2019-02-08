Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli 5 İlde Otomobil Hırsızlarına Operasyon 4 Gözaltı

Gaziantep Merkezli 5 İlde Otomobil Hırsızlarına Operasyon 4 Gözaltı

18 dakika önce

Gaziantep merkezli 5 ilde otomobil hırsızlarına operasyon 4 gözaltıGaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyon kapsamında 266 parçalanmış ve 39 da parçalanmak üzere olan, toplamda 305 otomobili çaldığından şüphelenilen 4 kişi yakalandı.

Gaziantep merkezli 5 ilde otomobil hırsızlarına operasyon 4 gözaltı

Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan operasyon kapsamında 266 parçalanmış ve 39 da parçalanmak üzere olan, toplamda 305 otomobili çaldığından şüphelenilen 4 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'na bağlı ekipler, ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını, değiştirerek satmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin ağır kazalı araçların motor ve şase numaralarını İstanbul başta olmak üzere büyük illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirdiği, sonra da bu araçları farklı illerde sattığı tespit edildi. Ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı bulunan 4 çete üyesinin adresine ulaştı. Polis Gaziantep, İstanbul, Hatay, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek C.Ö., Ü.S., A.G. ve M.Y.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemelere ise el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki sorgulanmalarının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya

Kadife ile Kaplanan Lüks Otomobili Görenler Şaşkına Dönüyor Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli 5 İlde Otomobil Hırsızlarına Operasyon 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]