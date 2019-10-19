Gaziantep merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu

Gaziantep merkezli İzmir, Denizli, Mersin ve Konya'da suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları belirlenen 19 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 14 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 3'ü tutuklandı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü kuran şahıslara yönelik operasyon yaptı. Gaziantep merkezli olmak üzere İzmir, Denizli, Mersin ve Konya'da yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, örgüte yardım etme ve görevini kötüye kullanma suçlarından arandıkları belirtildi. Yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen 14 şahıstan 3'ü tutuklanırken diğer şahıslar ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP