Gaziantep merkezli 57 ilde "change" olduğu iddiasıyla 308 araç incelenecek - Son Dakika

Gaziantep merkezli 57 ilde düzenlenen operasyonda, "change" olduğu iddiasıyla 308 aracın incelenmesine başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde yurt genelindeki çalıntı araçların bulunması amacıyla çalışma başlattı.

İnternet ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda ağır hasarlı, kazalara karışan ve tamiratı mümkün olmayan araçların tamirini gerçekleştiren işyeri sahiplerinin alım-satım yaptıklarını tespit eden ekipler, 58 ilde bu yönteme tabi tutulan 308 aracın trafikte olduğu bilgisine ulaştı.

Gaziantep'teki 5 araç ve diğer illerdeki 303 aracın eş zamanlı olarak Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenmesine başlandı.