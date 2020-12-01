Gaziantep merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Bu kapsamda, "mahrem imamlarca" aranarak irtibat kurulduğu belirlenen aralarında eski askeri öğrencilerin de olduğu 9 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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