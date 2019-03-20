Son Dakika Haberleri: Gaziantep Merkezli 9 İlde "Ankesör" Operasyonu

Gaziantep Merkezli 9 İlde "Ankesör" Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda, 35 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Gaziantep Merkezli 9 İlde
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda, 35 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen eski askeri okul öğrencisi 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Burdur, Mardin, Konya ve Yozgat'ta 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 35 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:32 Kaynak: AA

TSK, Gaziantep, Güncel
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