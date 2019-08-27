Son Dakika Haberleri: Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu
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Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu

1 saat önce

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda görevdeki 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Gaziantep merkezli

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda görevdeki 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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