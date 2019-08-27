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Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu

1 saat önce

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Gaziantep merkezli

Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Gaziantep, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:38 Kaynak: AA
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