Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, daha önce Suriye'de evlendiklerini beyan ettikleri Suriye uyruklu kişileri Türk vatandaşlığına geçirmeye çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Gaziantep, İstanbul, Hatay, Malatya, Ankara ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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